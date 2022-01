Nicolás Tagliafico, o novo alvo do Barcelona na janela de janeiro

O Barcelona segue buscando reforços para esta reta final de temporada. Agora, a equipe espanhola está interessada em contratar o lateral argentino Nicolás Tagliafico, do Ajax, por empréstimo, conforme a GOAL apurou.

O lateral, de 29 anos, participou da conquista do Independiente, da Argentina, no título da Copa Sul-Americana de 2017 contra o Flamengo. Tagliafico, porém, perdeu espaço nos últimos jogos do time alemão e, por isso, despertou o interesse do Barça.

Xavi Hernández, técnico da equipe, quer mais um lateral esquerdo para competir com Jordi Alba, que luta por uma consistência melhor nesta temporada e, por isso, voltou as atenções ao argentino, que tem contrato até 2023 na Holanda.

Alba expressou sua frustração com a quantidade de críticas que recebeu após a vitória do Barça por 1 a 0 sobre o Alavés e por isso, sua vaga no time titular de Xavi pode ficar ameaçada com a chegada de um novo lateral.

A GOAL também apurou que o Barcelona deseja contratar o argentinou por empréstimo até o final da temporada, tendo começado a discutir os termos do contrato.

A equipe holandesa está pressionando por uma clausula de opção de compra de 6 milhões de euros em qualquer acordo final, enquanto o time espanhol sugeriu envolver Alejandro Balde, formado na base do clube, no acordo.

Tagliafico passou os últimos quatro anos de sua carreira no Ajax da Holanda. Porém, a GOAL pôde confirmar que ele quer se juntar ao Barça ainda nesta janela.

O lateral rejeitou uma série de outras ofertas em favor de uma mudança para o Camp Nou, mas os dois clubes agora têm apenas uma semana para discutir os termos, com o fim da janela se aproximando.

Tagliafico pode uma sequência regular no Barça após um início frustrante na campanha 2021/22, sendo colocado no banco pelo técnico do Ajax, Erik ten Hag.

O lateral argentino foi titular em apenas seis dos 29 jogos do clube em todas as competições nesta época, com Daley Blind ocupando seu lugar. Tendo apenas 18 meses de contrato, e sem sinal de uma possível renovação, Tagliafico deseja deixar o Ajax.

O Barça tem estado mais ativo do que o esperado neste mercando, contratando Ferrán Torres, do Manchester City, por 55 milhões de euros, enquanto também observa o atacante Álvaro Morata, da Juventus, e o ex-meio-campista do Chelsea, Oscar.