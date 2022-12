Neymar volta à seleção brasileira com missão de ditar ritmo e dar mais criatividade ao setor ofensivo

Atacante se recuperou de uma lesão no tornozelo e deve começar jogo contra a Coreia entre os titulares

Depois do segundo treino com bola, Neymar volta à seleção brasileira diante da Coreia do Sul, nesta segunda-feira (5), pelas oitavas de final da Copa do Mundo do Qatar. A expectativa é de que o camisa 10 inicie a partida entre os titulares.

No treino de domingo, que foi decisivo para que o atleta ficasse à disposição para o jogo, foi possível ver, durante os 20 minutos que a imprensa teve acesso, um Neymar de muito bom humor. O craque estava sorridente e até ensaiou uma dancinha durante o aquecimento.

O atacante não mostrou restrições, nem mesmo quando participou de um bobinho mais pegado. O retorno de Neymar se tornou fundamental para uma equipe que nos três primeiros jogos teve dificuldades no meio-campo.

O famoso “ritmista” que Tite sempre procurou não apareceu e cabe ao camisa 10 da seleção brasileira fazer este papel. Ser o homem mais pensante do meio para frente e o responsável por cadenciar o jogo quando necessário.

O que se viu até aqui do Brasil na Copa do Mundo, foi um time que sofreu no setor ofensivo, especialmente contra dois adversários de muita marcação como Sérvia e Suíça. Especialmente contra os suíços, Casemiro se tornou o "10" e assumiu esta função no meio-campo.

Ainda não se sabe quantos minutos Neymar ficará em campo. Em entrevista coletiva, Tite afirmou que prefere sempre iniciar com aquilo que tem de melhor, dando a entender que o atacante começará entre os titulares. Com a possibilidade de uma partida de 180 minutos, no entanto, é impossível cravar que ele ficará em campo o tempo todo.