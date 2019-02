Neymar: tratamento de lesão irá incluir técnica inovadora

Craque esteve em Barcelona para passar por técnica que utiliza plasma rico em plaquetas (PRP)

O processo de recuperação de uma fratura no quinto metatarso do pé direito do craque Neymar já vem sendo realizado com uma técnica inovadora. O camisa 10 do Paris Saint-Germain esteve na última quarta-feira (30) em Barcelona para passar por um tratamento conhecido como PRP, sigla para "plasma rico em plaquetas".

Segundo o portal GloboEsporte.com, o tratamento é feito com uma técnica na qual o sangue do próprio paciente é utilizado, sendo retirado, manipulado e o plasma separado. Ramón Cugat foi o responsável pelo procedimento. O médico é o mesmo que operou Gabriel Jesus há dois anos.

Já em Paris desde a última quinta-feira (31), Neymar vem seguindo com o processo de recuperação em casa. A expectativa é a de que o brasileiro esteja à disposição novamente do PG em 10 semanas.

Caso o PSG se classifique para as quartas de final da Champions League, Neymar terá chances de disputar o duelo de volta. Pela Seleção Brasileira, o craque perderá os primeiros amistosos de 2019, mas estará pronto para disputar a Copa América, que começará em 14 de junho.