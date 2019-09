Neymar sobre ofensas: "sei que vou jogar todas as partidas como se fossem fora de casa"

O brasileiro foi vaiado e xingado pela própria torcida do PSG, mas não fez polêmica sobre o acontecido

Neymar seria, de qualquer forma, o grande personagem da partida entre e , realizada neste sábado (14) pela quinta rodada da , e transmitida com exclusividade pelo DAZN. Afinal de contas, foi o primeiro jogo do brasileiro desde a polêmica janela de transferências, quando ele demonstrou vontade de deixar o clube para retornar ao .

Assim como se imaginava, o brasileiro foi muito vaiado pelos torcedores mais fanáticos do clube parisiense. Também foi xingado e motivou diversos cartazes, todos com mensagens que demonstravam toda a raiva da torcida por causa de sua postura. Em campo, a resposta do camisa 10 veio apenas nos acréscimos... mas foi em grande estilo: um gol de bicicleta que garantiu o triunfo por 1 a 0 e aumentou a vantagem do PSG na ponta da tabela. Após o jogo, Neymar falou sobre a situação de forma franca.

“Para mim foi quieto, eu sei o que aconteceu (durante os últimos meses). Entendo que seja difícil para eles. Se eles quiserem me vaiar, é o direito deles, mas daqui para a frente eu sou um jogador do Paris e, repito, não existem problemas. São muitos jogadores no time, não é preciso focar só em mim. Quando o público apoia o time, ficamos mais fortes”, afirmou na zona mista do Parque dos Príncipes.

“Eu já estive em estádios hostis, no e nos jogos fora de casa na . É uma pena, e daqui pra frente sei que vou jogar todas as partidas como se fossem fora de casa (...) A página está virada, e eu vou doar tudo de mim dentro do campo. É o meu trabalho e é o que eu vou fazer. Eu não preciso do apoio, mas o PSG precisa”, completou.

O PSG volta a campo nesta quarta-feira (18), onde receberá o pela primeira rodada da fase de grupos da .