Exclusivo - Neymar se vê em seleto grupo de craques pós-Pelé: "Venho fazendo minha história"

Atacante do PSG acredita que já tem números para entrar na disputa com, por exemplo, Ronaldo, Ronaldinho e Romário

Eleito o melhor jogador brasileiro pós-Pelé pela Revista Placar, Neymar prefere uma lista seleta a um único eleito para a posição histórica. Além dele mesmo, nomes como Ronaldo, Romário, Ronaldinho, Kaká e Zico estão entre os favoritos para o posto, segundo o atacante do PSG.

"Não vou colocar um primeiro [melhor] jogador brasileiro pós-Pelé. Para mim, todos são importantes. Cada um fez a sua história, cada um jogou de uma maneira diferente e cada um foi importante em algum momento. Tem nomes que sempre vão ficar marcados no mundo do futebol, como Ronaldo Fenômeno, Romário, Ronaldinho Gaúcho, Kaká e Zico. Enfim, se ficar falando aqui... ainda tem o Rivaldo. Todos são jogadores que tiveram a sua importância, então é difícil eleger apenas um. Temos o próprio Roberto Carlos, que nem sequer foi atacante, mas foi um jogador com uma grande história. Esse negócio de melhor jogador brasileiro pós-Pelé é algo que não faz sentido para mim", explicou o craque, em entrevista exclusiva ao DAZN.

"Estou fazendo a minha história, ainda tenho 27 anos, então tenho alguns anos a mais de carreira. Óbvio que já fiz coisas grandes, e quero fazer muito mais. Mas respeito muito quem já fez a sua história, respeito todos os jogadores que passaram pela Seleção Brasileira. Todos são espelhos, todos são ídolos e todos são importantes", completou.

Mas Neymar, que já foi campeão da Copa Libertadores, da Liga dos Campeões e da Copa das Confederações, sabe reconhecer a própria importância, até por isso colocou-se no grupo de referências que "persegue" o Rei do Futebol.

"Pode ser que sim, pode ser que eu esteja entre eles. Modéstia à parte, venho fazendo a minha história, venho criando o que quero para mim. Tenho números que podem me colocar ali com eles, mas, como falei antes, cada um tem a sua importância", finalizou.