Neymar se lesiona durante jogo do PSG e deixa o campo chorando

Craque brasileiro machucou o mesmo pé em que fez cirurgia no ano passado

Os torcedores do Paris Saint-Germain estão muito apreensivos. Neymar foi substituído e deixou o campo chorando nesta quarta-feira (23), aos 17 minutos do segundo tempo do duelo entre PSG e Strasbourg pela Copa da França, que terminou com vitória parisiense por 2 a 0.

O craque brasileiro parece ter lesionado o pé direito, justamente o mesmo em que ele precisou operar o metatarso no ano passado, antes da Copa do Mundo.

O PSG ainda não divulgou se Neymar se lesionou e qual a gravidade da possível contusão. O jogador foi encaminhado ao hospital antes mesmo do término da partida.