Neymar se diz feliz no PSG, mas admite: "Real atrai"

Jogador explicou que sonho era jogar pelo Barcelona e revelou principal meta da carreira

Se recuperando pela segunda vez de uma fratura no quinto metarso do pé direito, Neymar deu entrevista ao Esporte Espetacular, da Rede Globo, e falou sobre a possibilidade de atuar no Real Madrid, além de revelar os planos para o futuro.

O camisa 10 do PSG explicou que está feliz no clube e comentou a respeito dos rumores a respeito de uma possível ida ao Real Madrid,

"Vontade de jogar no Real Madrid? O Real Madrid é um dos maiores clubes do mundo. Qualquer jogador que o Real Madrid viesse atrás se sentiria atraído de jogar ali. Hoje eu me sinto muito feliz aqui no Paris, eu estou muito bem aqui, é algo... Mas o futuro ninguém sabe", disse.

"Pelo amor de Deus, não estou falando que vou jogar no Real Madrid, calma! Não estou falando isso! O Real Madrid é um clube muito grande, qualquer jogador com qualidade gostaria de vestir a camisa do Real Madrid", continuou.

(Foto: Getty Images)

"Meu sonho que realizei todo mundo sabe. Barcelona sempre foi meu sonho, algo que falei desde pequenininho. Eu consegui realizar isso, então meu sonho está realizado", completou Neymar.

O craque brasileiro revelou ainda que não se incomodaria se não conquistar uma Bola de Ouro e revelou a sua principal meta para o futuro: ganhar uma Copa do Mundo.

"Até gênios não ganharam a Bola de Ouro. É algo que se não acontecer, não será o fim do mundo, não vai apagar as coisas que fiz na minha carreira e o que vou fazer. É um prêmio importante para qualquer jogador de futebol sonha, mas não é algo que tira o meu sono, algo que eu queira mais do que tudo. Quero mais do que tudo a Copa do Mundo. Isso sim sonho todos os dias", afirmou.