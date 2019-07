Neymar presente! Atacante assiste a Brasil x Argentina no camarote do Mineirão

Lesionado, atacante segue acompanhando a trajetória da Seleção na Copa América

Se recuperando de uma lesão ligamentar no tornozelo direito, Neymar segue acompanhando a trajetória da na e está presente no camarote do Mineirão assistindo o duelo contra a na noite desta terça-feira (2), pela semifinal da competição.

Acompanhado de vários amigos, Neymar chegou ao Mineirão cerca de uma hora antes do início da partida e foi tietado pelo volante Henrique, do , e ex-companheiro de , e também pelo presidente Jair Bolsonaro.