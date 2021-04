Neymar no Fortnite: como o brasileiro estará presente no game?

O atacante do PSG normalmente é encontrado em jogos de futebol como FIFA e PES, mas agora estará na nova temporada do jogo Battle Royale

O atacante do Paris Saint-Germain e da seleção brasileira, Neymar, é uma das maiores estrelas do futebol mundial, mas agora também faz sucesso nos games e nos esportes eletrônicos.

O mais recente empreendimento não-futebolístico do jogador de 29 anos é o Fortnite para console e PC. A inclusão de Neymar confundiu muitos fãs do jogo, mas com certeza será mutuamente benéfica para o jogador de futebol e desenvolvedor de jogos Epic Games, já que muitos novos usuários farão o download da 6ª temporada apenas para ver o que está acontecendo.

Como Neymar está envolvido no Fortnite?

Neymar apareceu pela primeira vez como parte da 6ª temporada do Fortnite em um trailer no dia 13 de março, que exibia sua icônica camisa nº 10, bem como a bola Adidas Brazuca, que foi usada para a Copa do Mundo de 2014 no Brasil.

O atacante confirmou seu próprio envolvimento com um tweet citando o novo trailer da atualização com apenas o emoji de olhos como legenda.

Neymar é fã do jogo e já jogou com profissionais como Ninja no passado, então a colaboração não foi nenhuma surpresa.

Ele será um skin secreto na 6ª temporada e estará disponível a partir de 28 de abril.

Os músicos Marshmello e Travis Scott já tinham suas próprias skins no jogo, enquanto times da NFL também participaram.

O pai tá quase on !

Very soon I'm arriving in @FortniteGame and you'll be able to run wild with me. #FortnitePrimal #EpicPartner pic.twitter.com/3GfQimptyj — Neymar Jr (@neymarjr) April 25, 2021

Quando a 6ª temporada começa?

A 6ª Temporada do Fortnite começou em 16 de março e está programada para terminar em 8 de junho de 2021. A nova temporada é chamada de 'Primal' e começa de onde o 'Zero Crisis Finale' da 5ª temporada parou. Uma atualização terá que ser baixada para o jogo, com o patch do Xbox Series X chegando a 10,3 GB, o download do Xbox One a 26 GB e o patch do PlayStation 4 de 5,4 GB.

Que outras melhorias estão na 6ª temporada?

O mapa foi atualizado para a 6ª temporada com uma torre localizada no centro da ilha onde ocorreu a explosão de ponto zero da 5ª temporada.

O deserto foi substituído por novos locais que combinam com o tema desta temporada, com Salty Towers substituído por Boney Burbs e Colossal Coliseum agora chamado de Colossal Crops.

Os animais agora vagam pela ilha e podem ser caçados para ajudar com a nova mecânica de criação que permite a você construir armas.

O Battle Pass permite que você desbloqueie novas skins de personagens e itens, incluindo Lara Croft de Tomb Raider, Raven de Teen Titans e, eventualmente, Neymar.

Você pode desbloquear a skin base para Lara Croft no Tier 15, com skins alternativos chegando no Tier 22 e 31. Raz pode ser desbloqueado no Tier 50, Cluck no Tier 61 e Spire Assassin no Tier 100.