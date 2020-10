Neymar livre, Lodi na ponta, torcedor ilustre e mais: as lições de Brasil 5 x 0 Bolívia

Equipe brasileira massacrou um frágil time boliviano e apresentou novidades

A seleção brasileira arrancou rumo à do Qatar com o pé direito, vencendo a por 5 a 0 na Arena Neo Química, em , pela primeira rodada das eliminatórias sul-americanas. No entanto, mais do que o placar elástico, a proposta de jogo do time foi o que mais chamou a atenção no triunfo.

NEYMAR COM LIBERDADE

Mais times

Houve uma grande expectativa quanto à escalação de Neymar. O camisa 10 sentiu dores lombares e fez apenas um treino. Recuperado, ele foi escalado entre os titulares e fez uma ótima partida. Tite deu liberdade ao jogador, que flutuou entre o lado esquerdo com apoio de Renan Lodi, o meio-campo, onde aparecia construindo as jogadas, e o ataque, mais próximo de Firmino.

RENAN LODI NA PONTA

Uma das grandes novidades de Tite foi a liberdade para Renan Lod. O lateral-esquerdo, inclusive, não costuma atuar assim no . Contra a Bolívia, no entanto, ganhou liberdade e se transformou até numa espécie de ponta, bem como o torcedor brasileiro se recorda de antigos donos da posição.

Assim, o time ganhou amplitudade com Lodi de um lado e Cebolinha do outro. Douglas Luiz pisou bem menos na área do que costumava fazer Paulinho, titular da posição na Copa do Mundo da .

EVERTON MAIS DISCRETO

A tentativa de optar por Cebolinha na ponta direita não funcionou tão bem para o jogador do que teve atuação um pouco mais discreta discreta. Teve uma grande chancen o início do jogo e perdeu um gol inacreditável.

FORMAÇÃO TÁTICA

Mais artigos abaixo

Com muitos espaços, o ficou postado em campo na maior parte do tempo entre o 2-3-5 e o 2-4-4 e encurralou uma fraca Bolívia com uma verdadeira blitz no ataque. O time boliviano até tentou dificultar se fechando e povoando a entrada da área, mas não teve sucesso com a movimentação e criatividade brasileira.

TORCEDOR ILUSTRE

Com as arquibancadas vazias, a seleção brasileiro teve o apoio de um torcedor mais do que especial: o tricampeão mundial em 1970 Clodolado. O craque foi convidado para representar o grupo de jogadores campeões no tri mundial. Seguindo os protocolos, ele esteve presente no estádio e acompanhou a vitória da tribuna.