Neymar já sabe que o PSG não facilitará a sua saída para o Barcelona

Brasileiro se reúne com a cúpula do Paris Saint-Germain, que as condições de sua saída e lembra que não será fácil liberá-lo para o Barça, seu ex-time

Neymar voltou à . Com uma semana de atraso, o atleta se apresentou ao PSG para iniciar a pré-temporada sob a batuta de Thomas Tuchel. Em seu retorno à capital francesa, o atacante esboçou o desejo de deixar o Parc des Princes para defender novamente as cores do .

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e teste grátis o serviço por um mês!

O camisa 10 do clube francês é consciente de que não pode dar passos em falso se não quiser irritar o xeque Abdalah Nasser Al Thani, proprietário do clube e que tem a última palavra sobre o futuro do astro. A ausência na reapresentação do elenco, há uma semana, e a entrevista em que disse que sua melhor lembrança esportiva é o 6 a 1 pelo Barcelona sobre o PSG são pontos que irritaram a cúpula.

O problema é que o Barcelona, neste momento, não tem liquidez financeira. Os catalães tiveram que solicitar um crédito de 35 milhões de euros e adiantaram pagamentos futuros para pagar a multa rescisória de Griezmann, avaliada em 120 milhões de euros.

O , por sua vez, não venderá Neymar por menos de 220 milhões de euros e, até o momento, não mostrou nennum interesse pelos jogadores que o Barça estaria disposto a incluir na operação: Philippe Coutinho, Ivan Rakitic ou Samuel Umtiti. E foi isso que Leonardo disse a Neymar. O novo diretor esportivo do , Leonardo, disse a Neymar que respeita os seus desejos. No entanto, eles não vão sobrepor o interesse do clube.

Mais artigos abaixo

O PSG busca meio-campistas de força defensiva neste momento e não tem interesse em nenhum dos nomes oferecidos pelo time do Camp Nou. Desta forma, ou se buscam fórmulas que permitam ambos os clubes vencer com a negociação de Neymar ou o jogador seguirá no Parc des Princes.

Um acordo de cessão com obrigatoriedade de compra, como já fez o PSG com Kylian Mbappé há dois anos, poderia desbloquear a situação. Porém, esta é uma medida que não está em cima da mesa, porque nem sequer há conversas entre os clubes.