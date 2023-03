Neymar se incomoda com rumores, e saída do PSG depende de proposta irrecusável

Atacante de 31 anos tem contrato até 30 de junho de 2027 e não faz planos para deixar o Parque dos Príncipes no próximo mercado da bola

Neymar ficou incomodado com a notícia de que o Paris Saint-Germain deseja a quebra do contrato ou a venda do jogador a partir da próxima janela de transferências da Europa, como soube a GOAL. O atleta está disposto a cumprir o contrato no Parque dos Príncipes, que se encerra em 30 de junho de 2027, e só deixará o clube em caso de uma proposta irrecusável no mercado da bola.

O craque de 31 anos poderia deixar o PSG a partir do próximo mercado da bola, de acordo com reportagem do The Athletic, da Inglaterra, por decisão do clube francês. A situação, contudo, jamais foi discutida com o brasileiro ou representantes. Ele está focado na recuperação da lesão no ligamento do tornozelo direito.

Os rumores sobre a possível saída na próxima janela de transferências incomodaram o jogador. Neymar reprovou a forma como o assunto foi tratado na imprensa e tem definido que uma mudança de clube só ocorrerá em caso de uma proposta considerada irrecusável.

O contrato de Neymar está entre os mais valorizados no Parque dos Príncipes. O craque brasileiro sabe que será difícil algum clube oferecer um vínculo com moldes mais interessantes neste momento. O compromisso do atleta com os franceses foi renovado em junho de 2021.

Embora esteja lesionado, o jogador coleciona bons números na atual temporada. Ele fez 29 partidas, somando 2.2362 minutos em campo. No período, marcou 18 gols e se responsabilizou por 17 assistências aos companheiros.