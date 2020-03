Neymar imita Haaland em comemoração e no gol de centroavante em PSG x Dortmund

Provocação ou homenagem: o brasileiro, ao marcar, usou a mesma celebração de Haaland; veja

Provocação na Liga dos Campeões? Depois de abrir o placar para o diante do , no jogo de volta das oitavas de final da competição, Neymar celebrou o gol fazendo a mesma comemoração, de meditação, que Haaland tornou famosa.

Neymar scored against Haaland's Dortmund, and then hit Haaland's celebration 💀 pic.twitter.com/MMmRGnINGz — Bleacher Report (@BleacherReport) March 11, 2020

Aos 28 minutos, o brasileiro marcou o gol que vai dando a classificação ao PSG de cabeça, à lá Haaland, e aproveitou a oportunidade para copiar a comemoração do centroavante, como algo que muitos internautas interpretaram como uma provocação.

O norueguês vem utilizando tal comemoração já faz algum tempo, tendo revelado recentemente ao Esporte Interativo que é um "fã" de meditação e usa o artifício para se manter calmo.

Assim, com uma atuação apagada até agora, o artilheiro do Borussia Dortmund, pode tentar utilizar a provocação (ou homenagem) como motivação extra para conseguir um gol que poderia levar a partida aos pênaltis. Clique aqui para acompanhar os lances do jogo ao vivo, em tempo real.