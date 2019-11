Neymar esfria conversas com PSG por renovação, e Barcelona ainda é um objetivo, diz jornal

O brasileiro não quer estender seu vínculo com o clube francês, almejando ainda uma volta à Catalunha

Neymar não quer renovar com o . O brasileiro tem contrato até o fim da temporada 2021-22, mas o clube parisiense que estender o contrato do camisa 10 até 2025. Ficar em Paris, onde nunca foi feliz, não é a prioridade do jogador.

Assista o PSG na Ligue 1 ao vivo ou quando quiser! Acesse o DAZN e teste o serviço por um mês grátis!

O continua o grande sonho de Neymar, que teve sua saída brecada nesta temporada. O interesse mútuo entre o brasileiro e o clube catalão nunca foi escondido e as duas partes ainda mantém o sonho de se unir novamente.

Lembrando que o contrato de Neymar com o PSG não inclui uma cláusula de recisão e o brasileiro, caso seja negociado, deve custar em torno de 180 milhões de euros (R$ 833 milhões). O Barça não tem esse dinheiro e chegou a oferecer 150 milhões (R$ 694 milhões) mais alguns jogadores, oferta não aceita pelo qataris do clube francês.

Tudo está aberto para uma possível negociação na próxima janela de início de temporada. Porém, não há nenhuma movimentação neste momento para que Neymar volte a ser companheiro de Messi e Suárez. O que há é a tentativa de uma renovação entre o brasileiro e o PSG. A possibilidade começou a ser estudada após a relação entre o clube e o staff de Neymar se acalmar.

Mais artigos abaixo

O PSG, por sinal, tem diversos jogadores de seu elenco - alguns do time titular - em fim de contrato. Thiago Silva não deve ter seu vínculo renovado com o time francês, já que ele é visto como um "obstáculo" para a renovação da defesa. Ainda neste setor, o lateral direito Meunier e o zagueiro Marquinhos devem ter seus contratos estendidos. O lateral esquerdo Kurzawa é tido como carta fora do baralho para a próxima temporada.

Outro jogador que está praticamente fora é Edinson Cavani. O clube entende que ele já cumpriu seu papel e que agora é hora de renovação. O uruguaio é o artilheiro máximo da história do PSG.