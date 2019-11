Cavani fora do PSG? Flamengo, MLS e os possíveis destinos para o uruguaio

Los Angeles Galaxy e Fla já demonstraram interesse em contar com o atacante que pertence ao PSG e tem contrato até junho de 2020

O agente de Edinson Cavani diz que clubes europeus entraram em contato com ele sobre a possibilidade de contratar o atacante do no final da temporada, quando se encerra seu contrato.

O atacante uruguaio, que ingressou do no em 2013, estará disponível em uma transferência gratuita quando o contrato expirar no final de junho de 2020.

Os campeões da ainda não ofereceram novos termos a Cavani. O diretor esportivo Leonardo disse não ter certeza se estenderia a estadia do jogador de 32 anos na capital francesa. Se nenhum acordo for assinado nas próximas semanas, Cavani estará livre para manter conversas com clubes estrangeiros sobre um contrato pré-contrato em janeiro.

Seu agente, Walter Guglielmone, diz que houve discussões provisórias sobre um novo contrato com o PSG, mas não está muito preocupado com as possíveis opções disponíveis para o atacante.

Em declarações ao CalcioNapoli126, Guglielmone também confirmou que Cavani não deixaria o PSG durante a janela de transferências de janeiro.

“Ele ficará [em janeiro]. Ainda há discussões [sobre um novo acordo], mas, no momento, nada de concreto”, afirmou. “Não estamos muito preocupados com a extensão do contrato. Edi certamente terá inúmeras oportunidades e, acima de tudo, estará livre ao final de seu contrato”.

Quando perguntado sobre onde Cavani pode terminar no final da temporada, Guglielmone disse: "Depende do projeto do clube. Edi ainda tem três anos para jogar no mais alto nível e pode jogar em qualquer time importante da Europa". Questionado se Cavani poderia permanecer na Europa, ele acrescentou: "Sim, é uma possibilidade, existem contatos, mas não posso dizer nada".

LA Galaxy

No entanto, até agora, os interessados no jogador são de outros locais. O é um dos que cobiça o atleta. O clube dos já teria feito um contato, de acordo com a Sky Sports Italia. A ideia dos norte-americanos é investir no uruguaio com a iminente saída de Zlatan Ibrahimovic. O sueco encerrará sua permanência de 18 meses na quando seu contrato expirar no final do próximo mês.

Os torcedores brasileiros podem se assustar, mas Cavani já foi ligado ao Flamengo. O clube do Rio de Janeiro não confirma, mas chegou a procurar os seus agentes a fim de trazê-lo de volta à América do Sul. A informação foi divulgada pelo jornalista Mauro Cézar Pereira, da ESPN. A intenção é que o atacante seja o camisa 9 em caso de saída de Gabigol. O uruguaio, porém, não é a única opção. Há outros nomes na lista do clube carioca.