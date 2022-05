Neymar escolhe Vinícius Jr. como melhor do mundo em 2022 e garante nova briga pela Champions

Camisa 10 da seleção brasileira falou ainda sobre a expectativa para a Copa do Mundo do Qatar

Principal estrela do futebol brasileiro, Neymar ficou longe da final da Champions League 2021/2022 e viu o PSG ser eliminado pelo Real Madrid de forma precoce, nas oitavas de final da competição. Apesar do revés para o time merengue, o camisa 10 da seleção brasileira confessou torcida por Vinicius Júnior como o melhor jogador do mundo e renovou as esperanças para seguir atrás da Orelhuda na próxima temporada.

"Melhor do mundo esse ano? Vinicius Júnior. O Mbappé fez uma grande temporada, o Benzema também. Pelo o que eu vi, assisti muito pouco futebol esse ano, mas pelo o que eu vi, Vinicius Júnior", disse o brasileiro em entrevista à TNT Sports

Neymar também foi questionado sobre a eliminação do PSG, de virada, para o Real Madrid nas oitavas da Champions. Ele lamentou a queda precoce e garantiu empenho para seguir atrás do tão sonhado trófeu.

"Na tão sonhada Champions League, que a gente queria tanto, a gente caiu cedo, mas é aprender com isso para voltar mais forte na próxima temporada", disse o craque do PSG que também foi questionado se o peso da camisa merengue influenciou no confronto.

"Camisa pesada, todo mundo fala isso, que todo time grande tem essa sorte, mas eu acho que não, acho que o futebol é jogado, são 90 minutos, 180 e você tem que acreditar até o final"

Na expectativa para a disputa da Copa do Mundo, que começa em novembro, no Qatar, o camisa 10 da seleção brasileira confessou expectativa, mas garantiu tranquilidade.

"Minha cabeça está muito tranquila, óbvio que a gente pensa bastante na Copa do Mundo, não vejo a hora de chegar, mas estou tranquilo. Não tem que ter pressa, é começar o trabalho a partir de agora, junto dos meus companheiros na seleção. Acho que a gente vem com time muito forte, com jogadores jovens que estão hoje voando e isso é bom para todo mundo, para mim, para a seleção, para os torcedores. Se tem algo que falo para os torcedores é que acreditem"

Por fim, Neymar também aproveitou para deixar um recado aos brasileiros.

"Indepedente do time do Brasil na Copa do Mundo, Brasil é Brasil e sempre vai estar entre os favoritos, pela historia e acho que essa não é diferente, não nos traz mais pressão e sim prestígio, confiança, tem que olhar para esse sentido".