Neymar é o jogador com mais acordos comerciais do mundo

Atacante do PSG é também o segundo mais seguido de todas as redes sociais juntas, CR7 é o primeiro

Dono do recorde da maior venda entre clubes já registrada na história do futebol, Neymar Jr. não é somente um dos melhores jogadores da atualidade, como também é o dono da maior quantidade de acordos comerciais do mundo.

Neymar é o rosto de mais de 30 empresas em todo o mundo de acordo com a revista Forbes, além de ter sido anunciado recentemente como um embaixador global do Qatar National Bank.

Empresas de marcas ao redor do planeta sabem o quanto é importante que um jogador tenha patrocinadores para atrair clientes. E a mudança de um craque de clube também interfere em sua atração de seguidores. Não à toa que o Real Madrid perdeu 1 milhão de seguidores e a Juventus tenha ganhado 6 milhões após a transferência de Cristiano Ronaldo.

Assim como o português, os seguidores de Neymar também querem se vestir igual ao jogador, ouvir as mesmas músicas, usar os mesmos produtos de beleza, entre outros itens.

A gigante norte-americana Nike é a principal patrocinadora do jogador do Paris Saint-Germain, e tem incentivos baseados nos desempenhos vinculados ao Bola de Ouro e na Copa do Mundo. seu contrato com a marca está vigente até 2022, com opção de renovar até 2024.



(Foto: Getty)

Além disso, Neymar se tornou o primeiro jogador de futebol a ser garoto-propaganda da marca Air Jordan, direcionada a jogadores de basquete.

Apesar de CR7 continuar sendo o maior ganhador em acordos de patrocínio (37 milhões de libras), Neymar é o mais acessível. Em todas as suas redes sociais juntas, o ex-Santos e Barcelona possui mais de 106 milhões de seguidores, ficando abaixo apenas de Cristiano com mais de 147 milhões somados..

O atacante brasileiro ganhou cerca de R$ 68,7 milhões em patrocício neste ano, além do valor anual em torno de R$ 279,8 milhões que recebe de salário dos gigantes da Ligue 1.

Caso Neymar fosse o vencedor do Bola de Ouro de 2018, teria recebido cerca de R$ 3,5 milhões de bônus.

Veja algumas das marcas que patrocinam Neymar: Air Jordan, Beats by Dre, Café Pilão, Cerveja Proibida, C&A, Gaga Milano, Gillette, Gol, Handicap Internacional (embaixador), Heliar, Mastercard, Mattel, Mc Donald’s, Movile, Nike, Panini (figurinhas), Pokerstars, Red Bull, Replay Jeans, Rico, Romacer, TCL, entre outras.