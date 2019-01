“Neymar é o GOAT”, diz astro da NBA em reza pelo brasileiro

Em vídeo na qual resenha sobre diversos assuntos, Jimmy Butler, do Philadelphia 76ers, citou o amigo do PSG

“Sejamos gratos ao melhor jogador de futebol do mundo, Neymar Jr. Amém”. As preces foram ditas por Jimmy Butler, astro do Philadelphia 76ers, da NBA.

O ala, que é amigo pessoal do craque brasileiro, que recupera-se de uma nova lesão no osso do quinto metatarso do pé direito, foi além e disse que o camisa 10 é o maior jogador de todos os tempos – citando a expressão GOAT, que na tradução significa Greatest of All Time.

“Temos que ter certeza que estamos rezando por Neymar, porque ele é o GOAT”, finalizou em entrevista concedida ao Yahoo.