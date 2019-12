Neymar e Cavani selam a paz com pênalti em goleada na Champions, dois anos depois

Dupla do Paris Saint-Germain parece ter entrado em acordo acerca das cobranças de penalidade

O goleou o por 5 a 0 na última partida da fase de grupos da Liga dos Campeões. Ainda assim, um lance específico atraiu a atenção dos fãs além do extenso placar: o momento no qual Neymar entrega a bola para Cavani cobrar pênalti aos 44 minutos da etapa final.

Ao ceder a cobrança de pênalti para Cavani, convertida pelo uruguaio, Neymar selou a paz entre a dupla após dois anos da polêmica envolvendo os respectivos atletas do . Na época após Neymar negar a Cavani uma cobrança de falta que logo na sequência resultou em pênalti, o uruguaio se posicionou, com a bola debaixo do braço. Neymar, por sua vez, pediu para converter a cobrança e o pedido foi prontamente negado por Cavani, que acabou desperdiçando a chance.

Nas redes sociais, os fãs repercutiram o lance que ocorreu nesta quarta-feira (11). Neymar, vale lembrar, marcou um dos cinco gols do PSG contra o Galatasaray.

