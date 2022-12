Neymar dita o ritmo da seleção brasileira em grande vitória contra a Coreia do Sul

O atacante esteve em campo até os 35 do segundo tempo, agitou a arquibancada e foi eleito o melhor em campo

O retorno de Neymar era muito esperado, pela falta que o jogador faz à seleção e também por saber o quanto o atacante aguentaria já que está retornando de lesão. Leve, o camisa 10 ditou o ritmo do jogo na goleada por 4 a 1 sobre a Coreia do Sul, como liderança técnica da equipe.

O time parecia mais confortável com a presença do camisa 10 que a todo tempo orientava os companheiros, especialmente os do setor ofensivo. Enquanto isso, nas arquibancadas, a cada toque na bola de Neymar muitos gritos eufóricos.

O primeiro gol veio nos pés de Vini Jr., após grande jogada de Raphinha, um prenúncio do que estava por vi. Sem a forte marcação de Sérvia e Suíça, Neymar passeou pelo campo e não sofreu, vale ressaltar, nenhuma entrada mais forte. Os coreanos foram leais.

O segundo veio dos pés do camisa 10, após pênalti sofrido por Richarlison. No momento em que o árbitro apitou, o estádio veio abaixo aos gritos de "Neymar", todos queriam ver o gol do atacante.

Ele foi para bola e, com muita categoria, balançou as redes levando o estádio 974 abaixo. Dos quatro gols da seleção brasileira, este foi o mais comemorado nas arquibancadas. Richarlison e Lucas Paquetá anotaram os outros dois.

Neymar ainda protagonizou um momento interessante na volta do segundo tempo. O atacante voltou do vestiário abraçado com Raphinha. O camisa 11 está ansioso por ainda não ter feito seu primeiro gol.

Durante a segunda etapa, Ney por vezes buscou Raphinha e o atacante teve duas boas chances, mas acabou não convertendo. Aos 35' do segundo tempo, o camisa 10 saiu de campo sob aplausos para a entrada de Rodrygo.

Neymar jogou até mais do que era esperado para alguém que estava voltando de lesão e teve apenas dos treinos com bola, o que anima os torcedores para a sequência da Copa do Mundo. No final da partida, o camisa 10 da seleção brasileira recebeu o prêmio de melhor jogador em campo

Agora, Neymar e o Brasil terão três dias para se preparar para o duelo contra a Croácia, pelas quartas de final. A partida acontece às 18h do horário local (às 12h de Brasília), no Education City.