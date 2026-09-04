O astro brasileiro Neymar atacou duramente o gramado do estádio de seu clube, o Santos, após se lesionar na partida de despedida de sua equipe na Copa do Brasil, na sequência do empate sem gols diante do Palmeiras no jogo de volta das quartas de final, depois da derrota na ida por 3 a 0.

Neymar deixou a partida por causa de uma lesão na coxa ao fim do primeiro tempo, antes de expressar posteriormente sua indignação com o mau estado do gramado do estádio Vila Belmiro, responsabilizando os encarregados pelas condições em que ocorreu o confronto.

Neymar escreveu em sua conta no Instagram, de forma irônica: "Gostaria de parabenizar o responsável pelo gramado do estádio Vila Belmiro".

E acrescentou, em tom de raiva: "O que aconteceu ontem foi o pior gramado que o clube já viu, estava cheio de buracos por causa de obras realizadas um dia antes da partida. Uma coisa inacreditável! Além de jogar contra o adversário, também estávamos jogando contra o gramado do estádio".

E continuou: "E para piorar as coisas, fomos obrigados a fazer um esforço maior por causa do estado lastimável dele. Não é de se espantar que 3 jogadores tenham se lesionado no primeiro tempo. Muito bem, de verdade... Um trabalho péssimo!".

Neymar abordou sua lesão, dizendo: "Infelizmente, senti um incômodo na coxa. Vou passar por exames e espero que não seja algo grave. Vamos manter o ânimo e focar no que está por vir".

O Palmeiras não perdeu a chance de responder a Neymar, publicando um comunicado irônico no qual elogiou o estado do gramado de seu estádio, afirmando que ele recebe manutenção diária e permanece em condições ideais.

O clube acrescentou que seus jogadores se sentem mais seguros graças à qualidade do gramado do estádio, ressaltando que o Palmeiras é o clube da primeira divisão brasileira com menos casos de lesões nos últimos cinco anos, numa resposta direta às declarações do astro do Santos.

Vocês podem discutir os temas e as notícias de forma mais aprofundada nos fóruns do Kooora

