Neymar treina sozinho enquanto PSG negocia com Barcelona e Real Madrid

Atacante brasileiro vive a expectativa de um acerto para voltar a jogar em La Liga

De acordo com informações do Globo Esporte, Neymar está treinando sozinho no enquanto espera as negociações que acontecem entre PSG, e o . Os dois maiores rivais da têm interesse na contratação do camisa 10 do clube francês e duelam fora dos gramados pelo jogador.

Neymar continuou os treinamentos separadamente nessa quarta-feira (14) enquanto o técnico Thomas Tuchel aplicava o treino regular com o restante do elenco inscrito para a disputa da temporada.

Depois de começar vencendo o Nimes por 3 a 0 na rodada de abertura da , o PSG encara o Rennes no domingo (18), no Roazhon Park, com transmissão exclusiva no DAZN.

Neymar vive a expectativa de um acerto com um dos dois rivais espanhois: Barcelona ou Real Madrid, que duelam para ter o brasileiro antes do fechamento da janela de transferências da Espanha.