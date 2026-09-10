Philippe Coutinho encontrou um novo clube. Fabrizio Romano informa, na esteira de UOL e Globo , que o brasileiro vai se juntar ao Santos sem custos de transferência. O astro Neymar (34), da mesma idade, já reagiu com enorme alegria à notícia, que provavelmente será oficializada antes do fim da semana.

Coutinho está livre no mercado após sua saída do Vasco da Gama em fevereiro e vai se apresentar na sexta-feira ao seu novo clube para passar pelos exames médicos. Se tudo for aprovado, o ex-astro do Liverpool assinará contrato até o fim do ano-calendário com o histórico clube onde, entre outros, Pelé se consagrou.

Neymar, atual principal jogador do Santos, pediu à diretoria do clube que tentasse a contratação de Coutinho, que embarca em um avião da NR Sports. A empresa de marketing esportivo e gestão de imagem pertence à família de Neymar e foi responsável por iniciar as negociações entre Santos e Coutinho.

Neymar já está se antecipando aos fatos e publicou nas redes sociais um vídeo em que aparece dançando, além de ter colocado um emoji de mágico. O apelido de Coutinho é 'o pequeno mágico'. Ele recebeu esse apelido na Inglaterra, onde era considerado um dos melhores jogadores do Liverpool e formava uma dupla mortal com Luis Suárez.

Após 201 partidas, 54 gols e 44 assistências, Coutinho foi vendido em janeiro de 2018 por FC Barcelona pelo valor, na época, astronômico de 135 milhões de euros. Em comparação com seu período em Anfield, Coutinho exibiu sua classe com bem menos regularidade no Camp Nou.

O Barcelona emprestou Coutinho ao Bayern de Munique e ao Aston Villa, que pôde contratá-lo em definitivo em 2022 por apenas 20 milhões de euros. Depois de uma passagem pelo Al-Duhail, do Catar, ele voltou ao Vasco em 2024, clube em que fez sua formação nas categorias de base e de onde, ainda jovem, garantiu em 2008 uma transferência para a Inter de Milão.

Agora, o Santos quer deixar Coutinho em condições de jogo o mais rápido possível, e isso pode levar algum tempo. Coutinho disputou sua última partida em fevereiro, após a rescisão de contrato com o Vasco. Ele tomou essa decisão depois de ser alvo dos torcedores críticos do Vasco durante uma partida contra o Volta Redonda. Coutinho declarou estar 'mentalmente exausto' por causa da pressão.



