De Neymar dançando até “ficou no Cheirinho”: PSG sofre com memes após eliminação

Favorito a avanças às quartas de final da Champions League, os franceses foram eliminados pelo Manchester United

Após ter sofrido uma derrota por 2 a 0 em sua casa, no primeiro jogo das oitavas de final da Champions League, o Manchester United conseguiu uma virada incrível no Parque dos Príncipes e eliminou o favorito Paris Saint-Germain. Lukaku abriu o placar para os Red Devils nos primeiros minutos e Bernat igualou antes de Rashford acabar de vez – e mais uma vez – com o sonho parisiense.

Finalizado o duelo, não faltado ironias em relação à equipe de Thiago Silva, Mbappé, Neymar (lesionado) e tantos outros bons jogadores. Uma das brincadeiras mais repetidas foi sobre como o dinheiro não transforma um time em grande da noite para o dia. Abaixo, confira os memes!

No Carnaval / Na Quarta-feira de Cinzas pic.twitter.com/6TcLceq94i — Goal Brasil (@GoalBR) 6 de março de 2019

Cadê os torcedores do "gigante" PSG? pic.twitter.com/6gM8dYIYGY — Humor Esportivo (@Humor_Esportivo) 6 de março de 2019

vendo o psg ser eliminado mais uma vez pic.twitter.com/VZnxQKCQHO — André (@agp) 6 de março de 2019

Neymar dançou no Carnaval e o “poderoso” PSG dançou na França, que jogo e que vitória do Manchester United. #POENACONTADOSOLKJÆR pic.twitter.com/TOfzRA15bo — Raphael Konno (@meiasdeonca) 6 de março de 2019

PSG the little team !!!! 😂😂😂😂 — Hugo (@johnQ903) 6 de março de 2019