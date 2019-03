Neymar corre risco de suspensão após insulto a árbitros no Instagram

Comissão Disciplinar da UEFA prevê pena de um a três jogos a quem fizer insultos ou qualquer outra conduta que viole o código de ética da instituição

Após a eliminação diante do Manchester United nas oitavas de final da Champions League, o PSG pode ter o desfalque de um dos principais jogadores na próxima edição da competição.

Segundo apuração do Sport confirmada pelo UOL e a própria Goal, o atacante Neymar pode sere punido pela UEFA por conta de uma publicação no stories do Instagram em tom ofensivo aos árbitros responsáveis pelo árbitro de vídeo (VAR) na partida da última quarta-feira (6) no Parc des Princes.



Publicação no stories do Instagram de Neymar pode causar suspensão do jogador em competições da UEFA (Foto: Reprodução/Instagram)

O artigo 11, capítulo 3 do Código Disciplinar da organização prevê suspensão de um a três jogos para quem praticar "insultos e qualquer outra atitude que viole as normas básicas de conduta". A próxima reunião do Comitê de Ética, marcada para o dia 28 de março, deve definir a situação.

Vale lembrar que a situação não é única no histórico recente do clube. O ex-lateral-direito parisiense Serge Aurier foi suspenso por três partidas por reclamar da expulsão de Zlatan Ibrahimovic.