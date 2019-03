Neymar comemora dez anos de carreira: "Ousadia é meu sobrenome"

Texto publicado gerou muitas reações positivas entre fãs e amigos do atacante

Completando dez anos de sua estreia como jogador profissional na última quinta-feira (7), o atacante Neymar aproveitou a oportunidade para fazer uma postagem no Instagram comemorando a data.

A foto se refere à estreia do atacante no elenco principal do Santos, quando entrou no lugar do meia Mauricio Molina em jogo contra o Oeste pelo Campeonato Paulista. No texto publicado, o camisa 10 do PSG fala em aprendizado principalmente a partir dos erros.

“Nesses 10 anos eu ganhei, eu errei, eu perdi, eu errei, eu tentei, eu errei, me arrependi e principalmente eu APRENDI muita coisa. Coloquei muitos “errei” porque minha vida como atleta foi isso”, destacou Neymar.

Ele também salientou o fato de continuar realizando sonhos na carreira e que ainda possui objetivos a cumprir.

“Se passaram 10 anos e mesmo assim continuo sonhando e farei o possível e até as vezes o impossível pra realizá-los. Ousadia é meu sobrenome”, completou o jogador.

Neymar viajará para o Qatar, onde passará por avaliação ortopédica em uma clínica por conta da lesão sofrida no quinto metatarso do pé direito em janeiro.