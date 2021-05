#NeyDay: fãs incentivam Neymar e tentam fugir de "zica" na Liga dos Campeões

A partida de volta, entre PSG e Manchester City, pela Liga dos Campeões, já começou, pelo menos no Twitter

Após perder por 2 a 1 em casa, o PSG tenta se recuperar nas semifinais da Liga dos Campeões. Nesta terça-feira (28), às 16h (de Brasília), Neymar é a esperança de gols e de recuperação do time da capital francesa. Nas redes sociais, já é #NeyDay. Assim como no primeiro duelo, os fãs demonstraram todo seu apoio ao craque brasileiro.

No primeiro jogo contra o time de Pep Guardiola, Ney passou em branco. Desta vez, o jogador pareceu focado e chegou a prometer que sairá com a classificação do Etihad Stadium, "nem que tenha que morrer em campo".

Nas primeiras horas da manhã, os torcedores do PSG e do Brasil já estavam lotando as redes sociais com mensagens de apoio ao camisa 10. E como muitos grupos do Whatsapp, o Twitter amanheceu com as mensagens de bom dia.

#Neyday borocoxô hoje, mas não deixa de ser! — Douglas Vinicius (@douuglasv) May 4, 2021

Bom diaaaannn! Hj o cara vem concertar o encanamento do banheiro que deu problemaaaa... mais um gasto fora do orçamento 🐕 o que importa é que hj tem #neyday pic.twitter.com/AWkew5Vazk — Psicologodocs (@psicologodocs) May 4, 2021

As brincadeiras também incluíram a probabilidade do #NeyDay estar prejudicando o atleta. Por isso, muitos dos fãs do atacante tentaram evitar a hashtag, mas sem muito sucesso, já que outros o fizeram.

Até mesmo o #DayBruyne foi tentado, para de repente tentar prejudicar o belga De Bruyne, dos Citizens, que vive excelente fase na equipe inglesa e dita o ritmo do meio-campo do time de Guardiola.

Já que o Ney Day tá "zikando"o neymar, então vamos de #DayBruyne para zikar o belga fdp #neyday pic.twitter.com/H6iMGMvJLW — Maurício (@Maurcio84761747) May 4, 2021

SEM #NeyDay



REPITO



SEM #NeyDay



ABORTAR MISSÃO



ISSO SÓ ESTA ZIKANDO O NEYMAR NOS JOGOS DE CHAMPIONS



HOJE É #DAYBRUYNE E TODOS ESTÃO CONVOCADOS PARA PARTICIPAR pic.twitter.com/QkJ2ySYGy9 — Bora Pro Fut (@BoraProFut) May 4, 2021

Bom dia, sem neyday nesse caraio pic.twitter.com/P3P4NLyIpe — japa (@wxllace_silvx) May 4, 2021

Neymar no mata-mata da UCL desde a criação do Neyday:



6 jogos (3V, 3D)

0 gol

4 assistências

26 finalizações

2x melhor em campo

CINCO bolas na trave



- HOJE É SEM NEYDAY! pic.twitter.com/fxalqlUqWv — Sala12 (@OficialSala12) May 4, 2021

Sem NeyDay hoje amigos, repito sem NeyDay, missão abortada, vamos deixar o homi jogar o que sabe



Ousadia e alegria pic.twitter.com/ee5rcYEdPj — Igorkk ✊🏾 (@Santosrx1) May 4, 2021

Não subam o neyday hoje, isso zika o menino ney..

Certeza que aumenta a pressão nele de fazer um bom jogo.. pic.twitter.com/oO4BQ0M54U — vitor (@vitoryuskey) May 4, 2021

⚠️ ATENÇÃO⚠️



O Neymar infelizmente não joga hoje 😔😔🤔🤔😔😔😭😭



Até porque ele não joga, ele humilha 🥰🥰🥰🤪🤪🥰🥰🤪🤪#NeyDay pic.twitter.com/Rfm3d5SF4H — Pinheirinho do Vigor (@DetonaRapha__) May 4, 2021

Aí deu ruim pro De Bruyne 😎😎



Hoje é #NeyDay 🤪👏🏻 pic.twitter.com/sgtEESDHFp — emilly (@emyffowler) May 4, 2021

🚨 AGORA É OFICIAL🚨



Neymar não joga hoje pelo PSG



Ele dará aulas em campo #neyday pic.twitter.com/sOgUA7nwXN — Breãoᶜˢᶜ 🏁🦊 | Rumo ao tri 🏆🏆🏆 (@Breao_04) May 4, 2021

Para o bem te toda a nação mundial, hoje o #neyday foi cancelado. Para não zicar nosso adulto ney na semi da Champions, hoje não iremos continuar esse ritual que nos cedeu muitas alegrias.



Não queremos ver essa cena novamente pic.twitter.com/WuvpzrGFsx — Guilherme Gonçalves (@IugCastro10) May 4, 2021

“aaain mas #NeyDay dar azar...”



Azar deu você que não vai ter o que falar depois que o adulto botar a inglesada pra mamar. O PAI TÁ ON desgraça pic.twitter.com/wM4p7CpaS6 — Bruninho | Cenas Lamentáveis (@bruninho__cl) May 4, 2021

Primeira mente bom dia,

Segundamente hoje é dia de #NEYDAY pic.twitter.com/E3NJbqjEbd — Rafael Zanutto (@zanutto_rafael) May 4, 2021