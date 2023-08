Newell's Old Boys x Corinthians ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais das oitavas de final da Copa Sul-Americana

Timão busca a classificação nesta terça-feira (8) na Argentina; veja como acompanhar na TV e na internet

O Corinthians visita o Newell's Old Boys na noite desta terça-feira (8), a partir das 21h30 (de Brasília), no Estádio Marcelo Bielsa, na Argentina, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana. Como venceu a ida por 2 a 1, o Timão entra em campo com a vantagem do empate para avançar. A partida terá transmissão ao vivo do SBT, na TV aberta, com narração de Téo José e comentários de Mauro Beting, Emerson Sheik e Nadine Basttos. A ESPN, na TV fechada, e o Star+, no streaming, também vão transmitir o jogo ( veja a programação completa aqui ).

Depois do empate com o Internacional no Beira-Rio por 2 a 2 na última rodada do Brasileirão, o Corinthians volta as atenções para a disputa da Sul-Americana. Para o jogo que será disputado em Rosário, na Argentina, o técnico Vanderlei Luxemburgo optou por poupar Renato Augusto.

Vale lembrar que o Corinthians garantiu a classificação para as oitavas de final da Sul-Americana ao eliminar o Universitario por 3 a 1 (placar agregado) nos playoffs da competição. Na Libertadores, a equipe terminou na terceira posição do Grupo E da Libertadores com sete pontos.

"Falei para os jogadores o seguinte: quando vamos jogar contra equipes de outro país, temos que saber das peculiaridades do adversário. Como é que eles entendem o jogo de futebol. Como fazem o jogo. Nós vamos jogar com equipes argentinas, e temos que nos preocupar em jogar futebol, se sairmos disso, vamos entrar no jogo deles. É uma característica do argentino", analisou o treinador.

Já o Newell's Old Boys, que precisa vencer por dois gols de diferença para conquitar a classificação direta, garantiu a vaga ao mata-mata após terminar na liderança do Grupo E, com 16 pontos. Até aqui, foram cinco vitórias, um empate e uma derrota.

Se o time argentino ganhar pelo placar mínimo, a vaga será decidida nos pênaltis. Quem avançar terá pela frente o vencedor do duelo entre Goiás x Estudiantes, que entram em campo nesta quarta-feira (9). Vale lembrar que o Esmeraldino foi derrotado no primeiro jogo por 3 a 0.

Prováveis escalações

Newell's Old Boys: Hoyos; Velázquez, Ortíz, Mansilla; Mosquera, Cristian Ferreira, Gómez, Sforza, Portillo, Martino; Recalde. Técnico: Gabriel Heinze.

Corinthians: Cássio, Bruno Méndez, Gil, Murillo e Matheus Bidu; Maycon, Fausto Vera(Ruan Olveira) e Matheus Araújo; Adson, Guilherme Biro (Wesley) e Yuri Alberto. Técnico: Vanderlei Luxemburgo.

Desfalques

Newell's Old Boys

Pablo Pérez e Julián Contrera estão fora do jogo.

Corinthians

Gabriel Moscardo, Veríssimo e Matías Rojas são desfalques, enquanto Renato Augusto será poupado.

Quando é?