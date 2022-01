O Newcastle está interessado na contratação de Diego Carlos, do Sevilla. A GOAL apurou que o clube inglês fez uma proposta de 30 milhões de euros pelo zagueiro brasileiro, mas o Sevilla não está convencido pela oferta. Mesmo assim, o Newcastle insiste e estuda uma nova proposta pelo jogador.

Os espanhóis não querem vender o atleta de 28 anos, a não ser por uma proposta irrecusável. Ele tem uma das cláusulas de saída mais caras do elenco do Sevilla.

Diego Carlos é titular absoluto do Sevilla, segundo colocado do campeonato espanhol. O time tenta se aproximar do líder Real Madrid e briga forte por uma vaga na Liga dos Campeões, fator financeiro fundamental no orçamento dos clubes europeus.

Nesse contexto, justamente por disputar o título local, não há intenção de negociar Diego Carlos agora. O defensor de 28 anos fez 28 jogos, quase sempre como titular, e dois gols nesta temporada.