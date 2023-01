Newcastle x Leicester ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais das quartas de final da Copa da Liga

Equipes entram em campo nesta terça-feira (10), às 17h (de Brasília); veja como acompanhar na TV e na internet

Newcastle e Leicester City se enfrentam nesta terça-feira (10), às 17h (de Brasília), no St James Park, pelas quartas de final da Copa da Liga Inglesa. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Star+, no streaming.

Depois da eliminação na Copa da Inglaterra para o Sheffield Wednesday por 2 a 1 no último sábado (7), o Newcastle busca a recuperação com a classificação para a semifinal da Copa da Liga.

Sem Allan Saint-Maximin, Jacob Murphy e Matt Ritchie brigam por uma vaga no ataque ao lado de Chris Wood.

Do outro lado, o Leicester chega embalado com a vitória sobre o Gillingham por 1 a 0 na FA Cup. Marc Albrighton pode seguir no time titular no lugar de Dennis Praet, lesionado.

Em 131 jogos disputados entre as equipes, o Newcastle soma 55 vitórias, contra 48 do Leicester, além de 28 empates. No último encontro, válido pela Premier League 2022/23, o Newcastle venceu por 3 a 0.

Prováveis escalações

Escalação do provável Newcastle: Pope; Manquillo, Lascelles, Botman, Lewis; Almiron, Guimaraes, Longstaff; Ritchie, Murphy, Wood.

Escalação do provável Leicester: Ward; Castagne, Amartey, Soyuncu, Thomas; Ndidi, Tielemans, Albrighton, Perez; Iheanacho, Daka.

Desfalques

Newcastle

Allan Saint-Maximin, machucado, está fora.

Leicester

Dennis Praet, lesionado, é desfalque.

Quando é?