Newcastle é quem mais se beneficia... Cláusulas inesperadas explicam a rapidez com que a negociação de Gordon foi concluída

Uma reportagem da imprensa espanhola revelou cláusulas surpreendentes no contrato do inglês Anthony Gordon com seu novo clube, o Barcelona, para o qual ele se transferiu neste verão.

O Barcelona fechou sua primeira contratação neste verão ao adquirir Gordon do Newcastle United por 70 milhões de euros.

Hans Flick, técnico do Barcelona, demonstrou estar totalmente convencido de que o atacante do Newcastle United representava uma contratação prioritária para reforçar o ataque do time catalão; por isso, o diretor esportivo Deco agiu com rapidez e eficiência para fechar o negócio.

Enquanto Anthony concentra-se em sua trajetória na Copa do Mundo com a seleção dos “Três Leões”, foram revelados os detalhes do acordo firmado entre o Barcelona e o Newcastle para concluir a negociação com sucesso.

O jornal catalão “Sport”, citando o jornal britânico “Mirror”, informou que, além do valor fixo de 70 milhões de euros pela contratação do ponta da seleção inglesa, o clube catalão concordou com duas cláusulas essenciais que explicam, em parte, a rapidez com que a negociação foi concluída.

A primeira cláusula diz respeito a uma série de variáveis cujo valor total pode chegar a 10 milhões de euros, distribuídos com base em dois critérios: um coletivo e outro ligado ao desempenho individual de Gordon.

O acordo inclui cláusulas adicionais potenciais no valor de até 5 milhões a favor do Newcastle, vinculadas aos títulos que o Barcelona venha a conquistar enquanto o jogador defender as cores do time (contrato válido, inicialmente, até 30 de junho de 2031).

Da mesma forma, o clube rival da Premier League poderá receber outros 5 milhões se Anthony apresentar o desempenho esperado e se tornar peça fundamental na escalação do técnico Flick; Além disso, o clube dos “Magpies” receberá um milhão por temporada, desde que o jogador participe de pelo menos 60% das partidas em cada temporada para ter direito a esses pagamentos anuais.



