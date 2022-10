Newcastle x Brentford: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Premier League

Equipes voltam a campo neste sábado (8), pela décima rodada do Campeonato Inglês; veja como acompanhar na internet

O Newcastle recebe o Brentford neste sábado (8), às 11h (de Brasília) no St. James' Park, pela décima rodada da Premier League. O torcedor pode acompanhar o jogo ao vivo no Star+, no streaming.

Brigando pelo G-6, o Newcastle, com 11 pontos, vem de dois empates e uma vitória nos últimos três jogos. Para o confronto, o técnico Eddie Howe trata como dúvida a presença de Allan Saint-Maximin.

Do outro lado, o Brentford, com 10 pontos, busca reencontrar o caminho da vitória após uma derrota e um empate.

Em 14 jogos disputados entre as equipes, o Newcastle soma nove vitórias, contra quatro do Brentford, além de um empate. No último encontro, válido pelo primeiro turno do Inglês 21/22, o Newcastle venceu por 2 a 0.

Prováveis escalações

Escalação do provável NEWCASTLE: Pope; Trippier, Schar, Botman, Burn; Willock, Guimaraes, S. Longstaff; Almiron, Wilson, Fraser.

Escalação do provável BRENTFORD: Raya; Hickey, Ajer, Mee, Henry; Jensen, Janelt, Dasilva; Mbeumo, Toney, Wissa.

Desfalques

Newcastle

Alexander Isak, com lesão muscular, e Chris Wood com lesão nas costelas, são desfalques certos.

Brentford

Pontus Jansson, com lesão no tendão, está fora, assim como Christian Norgaard, com problema no tendão de Aquiles.

Quando é?

• Data: sábado, 8 de outubro de 2022

• Horário: 11h (de Brasília)

• Local: St. James' Park – Newcastle, ING

• Arbitragem: JOHN BROOKS (árbitro), IAN HUSSIN e MATTHEW WILKES (assistentes), CRAIG PAWSON (quarto árbitro) e PAUL TIERNEY (AVAR)