Newcastle goleou o Brentford e chegou ao G-6 da Premier League, com direito a show de Bruno Guimarães

O projeto do Newcastle de se tornar um time que briga por grandes coisas parece estar dando certo. Neste sábado, os Magpies venceram o Brentford por 5 a 1 no St. James Park e o time de Bruno Guimarães chegou ao quinto lugar da Premier League.

O volante, inclusive, foi o grande nome da vitória do Newcastle. O Brasileiro foi responsável por dois dos cinco gols da equipe. Além do camisa 39, Murphy, Miguel Almirón e o gol contra de Pinnock fecharam o placar elástico para os mandantes.

Durante toda a partida, o Newcastle foi bastante superior ao adversário. Apesar disso, o Brentford foi o primeiro a assustar, com um gol anulado de Mbeumo aos 12 minutos. Pouco tempo depois, porém, o Toon viu Bruno Guimarães abrir o caminho para a goleada.

A primeira acabou com vitória por 2 a 0. O segundo tempo começou com o tento de Ivan Toney, que foi a tentativa do Brentford de voltar ao jogo. O que não aconteceu, graças a Bruno Guimarães, que marcou dois minutos após o gol dos adversários e freou a reação.

Com os três pontos, o Newcastle chegou a 14 pontos e agora está na quinta posição da Premier League. O “problema”, porém, é que o Magpies tem dois jogos a mais que seus adversários, o que pode significar ser ultrapassado. Enquanto isso, o Brentford é o 12º, com 10 pontos.