New York City x Palmeiras: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Verdão entra em campo neste sábado (18) após vencer o Atlético Nacional nos pênaltis

Após vencer o nos pênaltis, o faz o seu segundo jogo na temporada neste sábado (18). A equipe comandada por Vanderlei Luxemburgo terá como próximo desafio o New York City, às 16h (de Brasília). O duelo terá transmissão ao vivo do canal SporTV e, para quem não puder acompanhar, a Goal também trará os principais lances do jogo ao vivo, em tempo real, clicando AQUI!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO New York City x Palmeiras DATA Sábado, 18 de janeiro de 2020 LOCAL - Orland, EUA HORÁRIO 16h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



A partida terá transmissão ao vivo do canal por assinatura SporTV. Aqui, na Goal, você também acompanha tudo do pré, durante e pós jogo em tempo real, minuto a minuto.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

A reestreia de Vanderlei Luxemburgo pelo Palmeiras ocorreu na última quinta-feira (16), com um empate sem gols diante do Atlético Nacional, pela primeira rodada da Flórida Cup. No entanto, venceu nos pênaltis por 10 a 9.

Provável escalação do Palmeiras: Magrão; Ramon, Henri, Helderson e Vanderlan; Danilo e Gabriel Goes; Tomás, Gabriel Silva e Marcelinho; Fabrício

Provável escalação do New York City: Barraza; Scally, Ibeagha, Sands, Rocha; Haak, Torres, Fatah, Zelalem; Jasson, De Rosario

