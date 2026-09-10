Numa atitude que ninguém esperava, e a apenas um mês e meio do início da nova temporada da liga norte-americana de basquete, uma das maiores estrelas da NBA decidiu tirar a camisa de basquete e vestir as luvas de boxe.

O astro norte-americano Jaylen Brown (29 anos) disputou a primeira luta de boxe de sua carreira, e o local foi tão surpreendente quanto a própria decisão: a Nigéria.

Brown, que se transferiu neste verão do Boston Celtics para o Philadelphia 76ers, publicou um vídeo da luta em sua conta oficial no Instagram, afirmando que entrou no confronto sem qualquer preparação prévia.

Brown já havia revelado anteriormente seu desejo de ingressar no mundo dos esportes de combate após se aposentar do basquete, e chegou inclusive a discutir a ideia com Dana White, presidente do UFC, a organização de artes marciais mistas.

O boxe não é novidade para o astro do basquete, que o pratica há anos, ao lado do muay thai, influenciado por seu avô Willie Brown, que foi parceiro de treinos da lenda do boxe Muhammad Ali.

Brown é considerado uma das principais estrelas da liga, tendo participado cinco vezes do All-Star Game e conquistado o prêmio de melhor jogador das finais de 2024, quando liderou o Boston Celtics ao título.

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Brown se prepara atualmente para disputar sua primeira temporada com a camisa do Philadelphia 76ers, que iniciará sua caminhada no dia 21 de outubro próximo diante do New York Knicks, enquanto o sonho de viver uma experiência profissional no boxe ou no UFC segue rondando seus pensamentos para depois do fim de sua carreira no basquete.