Neto demonstra confiança antes de enfrentar o Barcelona

O goleiro quer ver o Valencia conquistar a terceira vitória seguida na Liga Espanhola

Destaque do Valencia, que ocupa a sétima posição na Liga Espanhola, o goleiro Neto quer aproveitar a boa forma da equipe para engrenar a terceira vitória consecutiva no certame. O desafio deste sábado (02), porém, não será nada fácil: enfrentar o Barcelona, líder, dentro do Camp Nou.

"Um jogo difícil e muito importante para nós, estamos em uma boa sequência e amanhã precisamos mantê-la para seguir em busca do que buscamos no campeonato", disse o brasileiro.

Se vencer a partida, válida pela 22ª rodada, o Valencia encosta no Alavés dentro da briga pela classificação para a a Europa League 2019-20.