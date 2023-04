Nenê deixa o Vasco e quer 'última dança' antes de voltar a São Januário para cargo

Meia quer seguir atuando em outra equipe até o final do ano e em 2024 assume cargo na diretoria do Cruzmaltino

O casamento entre Vasco e Nenê não chegou ao fim, mas será dado uma pausa. Isso porque o meia, que tinha contrato até o final desde mês de abril, deseja seguir atuando até o final do ano, antes de encerrar a carreira e voltar para o Cruzmaltino.

Aos 41 anos, a ideia de Nenê era encerrar a carreira no clube, mas a diretoria do Vasco entendeu que o melhor caminho seria não renovar o contrato do jogador, que perdeu espaço na equipe. Sendo assim, em comum acordo, ambos decidiram dar uma pausa e retomar a relação em breve.

Nenê foi convidado para fazer parte da diretoria e aceitou, mas antes quer seguir jogando até o final da temporada. Ou seja, só assumirá um cargo dentro do Vasco da Gama no próximo ano. A ideia ainda é que haja uma partida de despedida também em 2024.

Nenê disputou mais de 200 jogos com a camisa do Vasco da Gama e marcou 63 gols pelo clube. O meio-campista agora está no mercado e aberto a ouvir propostas até o final desta temporada.