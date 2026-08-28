Nemanja Gudelj se aproxima de acordo com adversário do Ajax na Conference League

Tudo indica que Nemanja Gudelj fará um retorno pontual à Johan Cruijff ArenA nesta temporada. O sérvio sem clube está, segundo Matteo Moretto, perto de um acordo justamente com o Getafe, que foi emparelhado com seu ex-clube Ajax no sorteio da Conference League realizado na sexta-feira.

Gudelj, de 34 anos, está sem clube depois que ele e o Sevilla concluíram em junho que uma saída era a melhor opção. Nascido em Breda, ele conquistou duas vezes a Liga Europa, disputou 261 partidas pelo clube e seguiu seu caminho como uma verdadeira lenda da equipe.

Moretto escreve que as negociações entre Getafe e Gudelj entraram na fase final. Assim, parece ser questão de tempo até que o técnico José Bordalás possa receber o reforço que deseja.

Bordalás voltou em 2023 ao cargo de técnico do Getafe, depois de já ter trabalhado com sucesso no clube entre 2016 e 2021. Em 2020, ele foi o responsável pelo duelo de ida e volta com o Ajax nos playoffs da Liga Europa.

O Getafe venceu o jogo de ida em casa por 2 a 0, perdeu a volta em Amsterdã por 2 a 1 e, assim, se classificou para a fase seguinte. Em torno do confronto, porém, quase não se falou do aspecto esportivo.

Principalmente na partida de ida, na Espanha, os jogadores do Getafe tiraram os atletas do Ajax do sério. Jogadores como Deyverson, Marc Cucurella, Allan Nyom e Dakonam Djené causaram grande irritação com jogo malicioso e encenação.

No sorteio, o Getafe foi apontado como o adversário mais marcante. No estúdio da Ziggo Sport foram mostradas imediatamente imagens das ações questionáveis, especialmente de Deyverson.

Ainda não está claro quando o Ajax enfrentará o Getafe nesta temporada. A Uefa ainda precisa divulgar a tabela. Além do Ajax, o Getafe também enfrentará Brighton, Lugano, Inter Escaldes (todos em casa), Iberia Tbilisi e Universitatea Craiova (ambos fora).