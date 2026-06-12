Nemanja Gudelj deixa o Sevilla com efeito imediato, deixando para trás um legado de lenda do clube

O Sevilla e Nemanja Gudelj decidiram, de comum acordo, encerrar a parceria, informou o clube através de seus canais oficiais. Assim, após sete anos, chega ao fim a trajetória do jogador nascido em Breda no Sevilla, que o considera uma lenda do clube nas redes sociais.

Gudelj, hoje com 34 anos, mudou-se em 2019, sem custos de transferência, do Guangzhou Evergrande, da China, para o Sevilla. Um ano depois, o ex-jogador de times como o NAC Breda, o AZ e o Ajax obteve sucesso imediato com a conquista da Liga Europa.

Gudelj tornou-se uma peça fundamental no Sevilla, com o qual alcançou novamente grande sucesso em 2023 ao conquistar a Liga Europa pela segunda vez. No entanto, em nível nacional, o clube passou por dificuldades nos últimos anos.

Após a conquista da Liga Europa, o Sevilla ficou para trás na LaLiga, em parte devido a enormes dívidas, e lutou várias vezes contra o rebaixamento. Com Gudelj como capitão e um dos líderes incontestáveis, o clube conseguiu evitar esse cenário de pesadelo nas últimas temporadas.

“O sérvio parte com dois títulos da Liga Europa e o respeito de todos os torcedores do Sevilla, depois de ter conduzido a equipe por momentos muito difíceis”, escreve o clube em seu site. Gudelj tem contrato até o final de junho e, a partir de então, estará oficialmente disponível para transferência.

Gudelj disputou nada menos que 261 partidas pelo Sevilla, onde entra para uma lista ilustre. De todos os jogadores estrangeiros que já representaram o clube, apenas Ivan Rakitic (323), Frédéric Kanouté (290), Renato (284) e Ignacio Achúcarro (280) jogaram mais vezes.

Gudelj ainda não se pronunciou nas redes sociais sobre sua saída do Sevilla e pode aproveitar as férias para refletir sobre seu futuro. O jogador, que disputou 75 partidas pela seleção, não conseguiu garantir a classificação da Sérvia para a Copa do Mundo.