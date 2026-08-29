As últimas horas registraram novos desdobramentos sobre o futuro do internacional marfinense Franck Kessié, que voltou ao centro das atenções no mercado de transferências do Campeonato Italiano, onde construiu seu nome.

Kessié buscava há semanas retornar à Itália após o fim de sua passagem pelo Al-Ahli, da Arábia Saudita, enquanto a disputa por seus serviços parecia acirrada entre Roma e Juventus.

Diante da diminuição das chances dos dois clubes, a Atalanta entrou nas negociações e iniciou contatos com os representantes de Franck Kessié, na tentativa de trazer o jogador de volta a Bérgamo, segundo o jornalista italiano Gianluca Di Marzio.

Di Marzio afirmou em seu site: "Kessié se destacou na Itália vestindo a camisa da Atalanta antes de se transferir posteriormente ao Milan, e agora, após vários anos, os caminhos do meio-campista (e de seu antigo clube) podem se cruzar novamente. As negociações já começaram e a Atalanta trabalha arduamente para concluir o negócio".

Di Marzio, repórter da rede Sky Sport, já havia mencionado anteriormente que o experiente meio-campista informou à Juventus que não havia condições adequadas para concluir a negociação.

Por sua vez, o jornal saudita Al-Riyadiya havia confirmado o interesse do Al-Ittihad nos serviços de Kessié, mas o clube não definiu a situação em meio à comparação com outros jogadores para ocupar uma vaga na lista de estrangeiros do time no lugar do camaronês Stéphane Kellier.

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