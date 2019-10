Barcelona x Inter: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Catalães recebem a Inter nesta quarta-feira (2), pela fase de grupos da Champions League; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Visando a primeira vitória na Liga dos Campeões, o recebe a Inter nesta quarta-feira (2), às 16h (de Brasília), no Camp Nou, pela segunda rodada da fase de grupos da UCL. A partida terá transmissão ao vivo pelo Facebook do Esporte Interativo, além do EI Plus. Na Goal , você também acompanha tudo clicando AQUI !

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e teste o serviço por um mês grátis!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Barcelona x Inter DATA Quarta-feira, 2 de outubro LOCAL Camp Nou - Barcelona, ESP HORÁRIO 16h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



(Foto:Getty Images)

A partida terá transmissão para o pelo Facebook do Esporte Interativo, além do EI Plus. Aqui, na Goal, você também acompanha tudo do pré, durante e pós jogo em tempo real, minuto a minuto.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

BARCELONA

Após empatar sem gols com o na primeira rodada, o Barça entra em campo buscando a vitória na .

O técnico Ernesto Valverde pode relacionar Lionel Messi para o duelo. A recuperação tem sido mais rápida que o esperado, e o craque argentino pode ser relacionado para o confronto, assim como Dembélé.

Por outro lado, Firpo deverá substituir Jordi Alba, afastado há três jogos.

No Grupo F, Slavia Praga, Inter, Barça e Borussia Dortmund somam apenas um ponto cada.

Provável escalação do Barça: Ter Stegen; Semedo, Gerard Piqué, Lenglet, Firpo; De Jong, Busquets, Arthur; Pérez, Luis Suárez e Griezmann

INTER

Com um bom início de temporada, a Inter registra seis vitórias em seis jogos no Campeonato Italiano, apesar do empate por 1 a 1 contra o Slavia Praga no seu primeiro jogo de UCL.

Para o confronto, o técnico Antonio Conte terá Diego Godín e Romelu Lukaku, que descansaram na última rodada do Italiano.

Alexis Sanchez, que deve iniciar o duelo no banco de reservas, deu a receita para vencer o Barça no Camp Nou.

Mais artigos abaixo

“Eles são muito fortes em casa. Se tivermos uma chance ou duas, não podemos desperdiçar. Joguei ali com o e desperdiçamos três ou quatro chances claras. Depois, eles têm, uma, duas e fazem, e aí você já está perdendo por 3 a 0. Se você quiser ganhar do Barça, não pode perder nenhuma chance clara”, disse.

Provável escalação da Inter: Handanovic; Godín, Vrij, Skriniar; D'Ambrosio, Barella, Brozovic, Sensi, Asamoah; Martínez, Lukaku

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

BARCELONA

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Barcelona 2 x 1 24/09/2019 0 x 2 Barcelona La Liga 28/09/2019

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Barcelona x La Liga 06/10/2019 16h (de Brasília) x Barcelona La Liga 19/10/2019 08h (de Brasília)

INTER

JOGO CAMPEONATO DATA Inter 1 x 0 Campeonato Italiano 25/09/2019 1 x 3 Inter Campeonato Italiano 28/09/2019

Próximas partidas