Messi treina sem problemas, mas ainda é dúvida no Barcelona contra a Inter de Milão

Jogador argentino se reabilitou da lesão, mas falta de ritmo pode deixá-lo fora da partida

Lionel Messi sofreu um problema muscular na virilha na partida do contra o , na última quarta-feira (24). Desde a partida, Ernesto Valverde avisou que provavelmente não se tratava de nada muito grave. Tanto é que Messi já voltou a treinar normalmente, mas ainda assim é dúvida para o duelo contra a pela .

Messi recentemente afirmou que se sentia pesado dentro de campo e estava longe do seu ideal de forma física. Já recuperado de lesão, esse deve ser o maior problema do craque argentino: condição física.

Na coletiva de imprensa, Valverde não quis comentar sobre a possibilidade de Messi e Dembélé jogarem ou não.

"Vamos ver se ele recebe alta, são muitas suposições e eu não sei. Esperaremos para ver como vai no treinamento. O que não faremos é correr riscos. Temos que esperar o treinamento, ontem Ousmane fez a primeira parte do treino e veremos se hoje ele pode fazer um pouco mais; Leo [Messi] fez pouco mais da metade do treinamento, vamos ver se hoje ele pode terminar", falou Valverde.