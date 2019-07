Nem Buffon escapou do trote na Juventus, e Bonucci filmou tudo; Veja!

Os novos contratados pela Velha Senhora tiveram que soltar a voz durante a pré-temporada

É uma tradição mundial do futebol: jogador que acaba de chegar em um clube, tem que passar por um trote, no qual sobe em uma cadeira e canta alguma música. Em tempos de redes sociais, já são inúmeros os registros de tais acontecimentos, e com a não foi diferente.

Quer ver a Juve ao vivo ou quando quiser na Serie A? Acesse o DAZN e faça o teste por um mês grátis!

Em vídeo compartilhado pelo zagueiro Leonardo Bonucci em seu Instagram, De Ligt, zagueiro contratado com valor recorde para um defensor, escolheu uma música de Bob Marley – muito cantada nos jogos do , em Amsterdã. Higuaín, que retorna após período de empréstimo, empolgou no “Despacito”.

Buffon mandando um Volare? Higuaín arrepiando no Despacito? De Ligt fazendo cover de Bob Marley? 👀🎵



Essa reapresentação da @JuventusFC é resenha pura! 😂😂😂 pic.twitter.com/eP1yWcvllD — Goal (@GoalBR) 23 de julho de 2019

Contudo, o momento mais estranho foi quando Gianluigi Buffon, aos 41 anos, subiu na cadeira para entoar a tradicional “Volare”. O goleiro é simplesmente o segundo jogador que mais defendeu oficialmente a Juve, com 656 jogos pela Velha Senhora. Entretanto, na última temporada defendeu o . Nem mesmo a sua história, contudo, lhe poupou do trote, mostrando que o goleirão chega, de fato, para uma espécie de vida nova no clube italiano.