Gyan de Regt está prestes a deixar o Excelsior para acertar com o Holstein Kiel, informa a Voetbal International. O ponta de 22 anos muito provavelmente fez na noite de sexta-feira, contra o SC Cambuur (vitória por 0 a 4), sua última partida pelo clube de Roterdã, que receberá cerca de dois milhões de euros.

Excelsior e Holstein Kiel já chegaram a um acordo total sobre a transferência de De Regt. O atacante ainda precisa chegar a um acerto pessoal com o clube da 2. Bundesliga e, em seguida, ser aprovado nos exames médicos.

O Holstein Kiel já monitorava De Regt há mais tempo e agora transformou o interesse em algo concreto. O 12º colocado da última temporada da 2. Bundesliga decidiu avançar e encontrou um Excelsior disposto a colaborar com a transferência.

Para o Excelsior, a saída de De Regt representa um grande alívio financeiro. O jogador de lado de campo chegou há um ano sem custos, vindo do Vitesse, e depois de uma excelente temporada renderá aos Kralingers, segundo relatos, dois milhões de euros.

Com esse valor, De Regt passa a figurar entre as transferências de saída mais caras da história do Excelsior. Seu contrato atual em Roterdã vai até meados de 2027.

De Regt teve uma forte primeira temporada no Excelsior após sua chegada do Vitesse. Sua evolução também não passou despercebida na Alemanha, o que levou o Holstein Kiel a agir de forma concreta por sua contratação.

Na noite de sexta-feira, De Regt começou como titular no duelo fora de casa com o SC Cambuur. O Excelsior venceu a partida de forma convincente por 0 a 4, e o atacante foi substituído aos 40 minutos do segundo tempo.

Se as negociações pessoais e os exames médicos não apresentarem problemas, De Regt dará sequência à carreira na Alemanha.