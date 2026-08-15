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Negócio de mão dupla: Juventus espera presente do golpe do Paris Saint-Germain

Mercado da bola
PSG x Aston Villa
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Juventus
Z. Suzuki
E. Martinez
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Reviravoltas surpreendentes: será que favorecem a Juventus?

A Juventus busca aproveitar o resultado do tropeço do Paris Saint-Germain para fechar uma de suas mais importantes contratações do verão recentemente, enquanto os bianconeri aguardam, ao mesmo tempo, a concretização desse presente por meio de uma decisão esperada por parte do Aston Villa, para renovar suas chances de reabrir um antigo caso.

A Juventus voltou a fazer consultas sobre o argentino Emiliano Martínez, goleiro do Aston Villa, que o clube italiano já vinha acompanhando por um longo período ao longo dos últimos meses, de acordo com o jornalista italiano Gianluca Di Marzio.

Segundo a mesma fonte, a situação de Martínez está ligada à possibilidade de transferência do goleiro japonês Zion Suzuki (Parma) para o Aston Villa, com quem este último negocia, depois que o negócio de sua transferência para o Paris Saint-Germain tropeçou.

Di Marzio disse em seu site: "O Aston Villa voltou a se movimentar com força por Suzuki, e agora pode pressionar para concluir o negócio caso não surjam novas surpresas. Em contrapartida, é difícil, de acordo com as informações disponíveis, que a Juventus volte a negociar diretamente com o Parma por Suzuki, diante das altas exigências financeiras do clube".

Além de Martínez, a Juventus aguarda uma decisão sobre acelerar suas negociações com Guglielmo Vicario, e o clube também avalia outros nomes antes de definir a identidade de seu novo goleiro.

No que diz respeito às saídas da Juventus, o Monza sonha em recuperar o goleiro Michele Di Gregorio, caso esses desdobramentos interligados sigam na direção correta.

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