Vinícius Júnior renovou seu contrato com o Real Madrid, confirmou o clube na esteira da informação de David Ornstein, do The Athletic. O brasileiro aceitou a proposta mais recente dos espanhóis e assinou até meados de 2032.

Aos 26 anos, Vinícius tem no Santiago Bernabéu um contrato apenas até meados de 2027, o que fez o Real Madrid querer rapidamente uma definição: renovar ou vender.

O Arsenal demonstrou interesse muito sério em levar o ponta esquerda para Londres, mas permaneceu em compasso de espera. Vinícius pedia um pacote anual de cerca de 30 milhões de euros. O Arsenal, de qualquer forma, estava disposto a investir pesado.

Os 30 milhões eram demais para o Real Madrid, mas o clube estava disposto a passar de 17,5 milhões de euros por ano para 22 milhões de euros. Além disso, Vinícius agora também ganharia uma porcentagem maior de seus direitos de imagem.

Segundo o The Athletic , Vinícius Júnior certamente estava aberto ao Arsenal, caso tivesse decidido de forma definitiva não seguir no Real Madrid. O atacante agora vai permanecer por mais tempo no clube pelo qual joga desde 2018.

Vinícius se transformou em um jogador decisivo no Real, embora esteja longe de ser amado por todos os torcedores. Na temporada passada, por exemplo, foi acusado de falta de postura, o que levou com frequência a vaias e assobios no Bernabéu. Em outros estádios da Espanha, ele é com grande regularidade vítima de racismo.

Vini conquistou, desde sua chegada à Espanha, três títulos nacionais e duas Champions League. Tanto na final contra o Borussia Dortmund (0 a 2) quanto na final contra o Liverpool (0 a 1), ele marcou. Neste verão, disputou uma forte Copa do Mundo, embora nem ele tenha conseguido evitar que a Noruega levasse a melhor nas oitavas de final.











