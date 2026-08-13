NEC finalmente apresenta o tão necessário zagueiro central

O NEC acertou a chegada de um novo defensor. O clube de Nijmegen apresentou oficialmente Gabriel Brás em seus canais oficiais. Ele chega por empréstimo de um ano do FC Porto.

Brás é capitão de Portugal sub-21 e atuava pelo FC Porto B. O jogador de 22 anos ainda não fez sua estreia pelo time principal.

O zagueiro destro chega, portanto, por empréstimo do FC Porto, mas o NEC também garantiu uma opção de compra. O valor dessa opção não foi divulgado. Segundo o Transfermarkt, Brás vale dois milhões de euros.

O NEC buscava reforços com insistência para o setor defensivo. Dick Schreuder já havia deixado claro durante a preparação que considerava seu elenco curto na defesa e esperava receber ainda dois ou três defensores.

Essa falta de opções voltou a ficar evidente na primeira rodada contra o Telstar, com derrota por 2 a 1. Schreuder precisou improvisar na defesa e deixou claro após a partida que não estava satisfeito com o elenco reduzido em seu sistema defensivo.

O elenco defensivo à disposição de Schreuder ficou ainda mais enxuto na última terça-feira. Philippe Sandler precisou deixar o campo mais cedo durante o duelo com o Olympiakos, vencido por 2 a 1.

O clube teme que o ex-jogador, entre outros, do Manchester City fique fora de ação por semanas.