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Sami OuaissaIMAGO
Siep Engelen

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NEC corre o risco de perder outro titular importante após Kodai Sano: “Ele realmente quer muito ir para o Feyenoord”

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S. Ouaissa
K. Sano

O NEC provavelmente ainda deve viver um fim agitado da janela de transferências de verão. Depois de Kodai Sano, Sami Ouaissa também quer dar o próximo passo, informa a Voetbal International.

Ouaissa já vem sendo ligado ao Feyenoord há mais tempo, mas, até o momento, o clube de Roterdã ainda não fez contato por ele. A expectativa é de que primeiro se aguarde a saída de Anis Hadj Moussa, antes de o diretor técnico Dévy Rigaux realmente entrar em ação. 

“O Feyenoord primeiro precisa se apresentar, por enquanto há pouco interesse concreto”, afirmou o setorista Sander Janssen à VI. “Do exterior também existe algum interesse, mas Ouaissa realmente gostaria muito de ir para o Feyenoord. Assim, ele pode seguir atuando na Holanda, um passo sensato.” 

Portanto, ainda resta esperar para ver se o Feyenoord vai procurar o NEC nesta janela de transferências de verão, já que, no início desta semana, o clube também chegou a um acordo pessoal com Nikolaus Wurmbrand. Rigaux, porém, só quer apresentar uma oferta oficial ao Rapid Wien quando concretizar uma ‘grande transferência de saída’ no Feyenoord. Assim, o NEC também segue, por enquanto, em compasso de espera. 

“Também é um pouco uma posição de luxo em que eles estão”, prosseguiu Janssen. “Porque eles já contrataram Emre Mor e Adam Tahaui como substitutos de Ouaissa. No fim das contas, também houve um acordo com ele. Não é que vão liberá-lo por um valor irrisório, mas realmente vão pensar junto.” 

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“Mas, claro, se o Feyenoord quiser contratá-lo, o preço pedido terá de ser pago. O NEC mira 10 milhões de euros, assim como fez no caso de Önal. E, naturalmente, existe alguma margem para negociação. Se, por exemplo, forem 9 milhões mais um percentual de revenda, realmente há como acertar.” 

Está claro, portanto, que Ouaissa ainda mira uma transferência nas próximas semanas. Na terça-feira, já foi divulgado que Kodai Sano está a caminho do PSV: ele fará exames médicos na quarta-feira. Basar Önal havia saído antes para o Lille OSC por 12,5 milhões de euros.

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