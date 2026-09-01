O NEC se reforçou com Delé Thomas, informou o clube de Nijmegen nesta terça-feira em seu site. O ponta de 19 anos do RB Leipzig assinou até meados de 2030 em De Goffert e se junta imediatamente ao elenco de Dick Schreuder.

“Com Delé, trazemos um jovem talento que se encaixa na nossa visão. Oferecemos a ele o mesmo caminho de Sami Ouaissa e Basar Önal para que possa se desenvolver ainda mais. Além disso, com seu drible e velocidade, ele nos dá opções extras pelos lados”, explicou o diretor técnico Carlos Aalbers sobre a chegada de Thomas ao NEC.

Thomas passou pelas categorias de base de Almere City FC e Feyenoord e se transferiu para o PSV em 2023. O ponta-esquerda marcou seis vezes em 44 jogos pelo Jong PSV e era peça constante na equipe de base. No entanto, não teve espaço no time principal.

Philipp Hinze, da Sky Sport, já havia informado nesta terça-feira sobre a chegada de Thomas ao NEC. “Leipzig e NEC atualmente não negociam apenas uma transferência por empréstimo de Thomas, mas ao mesmo tempo também discutem uma transferência definitiva.”

Agora, ao que tudo indica, Thomas está deixando o Leipzig em definitivo para o NEC. Os exames médicos transcorreram bem, após o que foi assinado um contrato por quatro temporadas.

Thomas ainda tinha vínculo com o Leipzig até meados de 2031 e, segundo o Transfermarkt, vale 1 milhão de euros. O PSV tentou mantê-lo no ano passado, mas não conseguiu.