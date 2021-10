Navas, Icardi, Philippe Coutinho... nomes começam a ser especulados no Newcastle

Sem chances no Barcelona, Coutinho poderia voltar ao futebol inglês no mercado da bola. Navas e Icardi também surgem como alternativas

O Newcastle United está interessado em contratar estrelas do futebol mundial, de acordo com os jornais espanhóis As e Sport. A ideia do clube inglês é buscar nomes como Keylor Navas, Philippe Coutinho e Mauro Icardi.

Desde que houve a confirmação da compra do clube por um fundo de investimentos da Arábia Saudita, vários nomes foram especulados no mercado da bola. Dentre eles, alguns craques de Paris Saint-Germain e Barcelona.

O goleiro Keylor Navas, hoje no PSG, é um nome que surge como alternativa para o clube inglês. O costarriquenho estaria insatisfeito com o revezamento na posição com o jovem italiano Gianluigi Donnarumma no Parc des Princes. A ideia do atleta seria respirar novos ares em uma futura janela de transferências.

Mauro Icardi é especulado no Newcastle United (Foto: Getty Images)

A situação é semelhante à de Mauro Icardi, que também perdeu espaço no Paris Saint-Germain após a contratação de Lionel Messi nesta janela de transferências. O atacante estaria disposto a buscar um novo clube no mercado da bola, e o Newcastle surgiria como opção também ao centroavante.

Outro jogador que estaria na mira do Newcastle é Philippe Coutinho, que se tornou reserva do Barcelona nesta temporada. O brasileiro surge nos planos do novo rico da Inglaterra para voltar ao país, onde fez sucesso com as cores do Liverpool.

Sem chances com Ronald Koeman, o atleta é um nome que pode deixar o futebol espanhol no próximo mercado da bola. O Barça estaria disposto a vendê-lo por 50 milhões de euros (R$ 318,8 milhões na cotação atual), de acordo com o jornal Sport.